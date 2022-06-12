Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк

В соцмережах активно поширюється документ начебто від Генштабу ЗСУ про мобілізацію жінок до лав Сил Оборони України. Що не так з подібними повідомленнями – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на новий фейк про призов українок. Упродовж останніх днів у соцмережах активно поширювалась така новина ще й з начебто документом від Генерального штабу.

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Рядом проросійських Telegram-каналів поширено фото документа, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку… і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років", – зауважують у ЦПД.

Документ є фейковим, а інформація не відповідає дійсності, адже зараз в Україні нема потреби для обов'язково призову на військову службу українок.

Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України, – підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

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