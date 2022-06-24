Заборона російських книжок в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюють в мережі

В Україні офіційно заборонили випуск та імпорт російськомовних книжок, тож незабаром на прилавках магазинів можна буде дуже рідко зустріти літературу не українською мовою або не мовами країн ЄС. Але й навколо цієї теми вирує чимало питань, на які потрібно відповісти.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на заборону виробництва та імпорту російськомовних книжок в Україні. Відповідний законопроєкт підтримали у Раді 19 червня, наголосивши на тому, що це допоможе боротись з російською пропагандою та негативним впливом РФ. Але через брак інформації у мережі почали ширитись фейки щодо цієї заборони, тому розповідаємо, як насправді діятиме закон.

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Фейк №1: ВРУ заборонила російські книжки. Треба прибрати їх з полиць магазинів!

Правда: У Раді заборонили ввезення, випуск та розповсюдження в Україні видавничої продукції з Білорусі, РФ та тимчасово окупованих територій росією, а також книжок від авторів, які стали громадянами РФ з 1991 року. Але важливо розуміти, що ця забороняє не зачіпає російськомовні книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Фейк №2: Я українець, але мої книжки друкуються російською мовою в Білорусі. Доведеться знищувати тираж!

Правда: Якщо книга російською, але автор не є громадянином РФ, то обмеження не стосуються цієї літератури. Звісно ж, її можна завозити лише за спеціального дозволу.

Фейк №3: Мені ще раніше видали дозвіл на ввезення російських книжок та журналів. Він діятиме?

Правда: Заборона на ввезення видавничої продукції РФ стосується абсолютно всіх без винятків. Тому раніше видані дозволи та ввезення російськомовних видань просто анульовуються.

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