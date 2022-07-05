Заборона на виїзд для військовозобов’язаних з місця проживання: пояснення Генштабу

Всі українці, які стоять на обліку в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки, більше не можуть покидати своє місце проживання без спеціального дозволу. А отримати його можна у військкоматах за певних умов та на певний період.

Генеральний штаб ЗСУ пояснив, чому тепер військовозобов'язані громадяни не мають права виїздити за межі свого регіону проживання. Річ у тому, що це випливає з закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Норма Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – йдеться у повідомленні.

Як це має працювати:

Дозвіл видають на період від 30 діб до року, все залежить від категорії суб'єкта;

Суб'єкти, які регулярно перетинають адміністративні межі через особисту чи службову необхідність, розглядаються додатково.

Поки залишається чекати на додаткові пояснення від Генштабу про те, яким буде практичний процес отримання дозволів. Тим часом українці вже засипали військовий орган негативними коментарями в соцмережах, наголосивши, що це зробить надмірне навантаження на військкомати, а також створить труднощі для волонтерства та загалом для економіки.

Важливо: норма стосується тільки тих випадків, коли військовозобов'язаний змінює місце проживання (реєстрації).

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