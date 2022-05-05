"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія

Колишній журналіст та пропагандистський блогер Анатолій Шарій переховувався в Іспанії, однак активісти швидко знайшли його помешкання, а згодом його відшукала і Служба безпеки України. Тож тепер йому світить чимале покарання за державну зраду та не тільки. А в мережі вже святкують затримання Шарія.

Ще 4 травня правоохоронці в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді. Це вдалось завдяки спецоперації за залучення СБУ, Офісу генпрокурора та міжнародних партнерів. Колишній журналіст та блогер з мільйонною аудиторією регулярно сіяв пропаганду в мережі, а також працював проти України, тому новина про його арешт неабияк потішила соцмережі.

І ще: Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна

І поки тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, щоб Шарій відповідав за свої злочинні дії, то український сегмент інтернету вже не стримує своїх емоцій:

шарій і медведчук в одній камері

фото в кольорі pic.twitter.com/DF4zF4WJYW — нічниця (@digital_bat_) May 5, 2022

POV: Оля Шарій отримує за полеглого героя новоросії pic.twitter.com/ZIlC3zfL1o — Богдан (@kinvshchuk) May 5, 2022

Медведчук

Шарій

Кива

Мураєв

Файно рухаємося, ох файно! — Пані Анно (@naumenko_ani) May 5, 2022

Шарій намагався втекти від іспанських правоохоронців. Фото. pic.twitter.com/KT60flT0n1 — Султан Тернополя (@SultanTernopil) May 5, 2022

Ольга Шарій звернулась до Реджепа Ердогана pic.twitter.com/0pl4Pk6TgT — Info (@Info53917080) May 5, 2022

Заходять в бар Ольга Шарій, Оксана Марченко і Ембер Херд — ЖК Дача Владека (@kuliebiaka) May 5, 2022

Sashko Sergiyovich

@privatnamemarnya

Читайте також: Партія Шарія та ОПЗЖ: в Україні зупинили діяльність кількох партій