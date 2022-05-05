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війна

"Кива, ти наступний": реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія

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Шарія затримали в Іспанії - фото 1
Шарія затримали в Іспанії

Колишній журналіст та пропагандистський блогер Анатолій Шарій переховувався в Іспанії, однак активісти швидко знайшли його помешкання, а згодом його відшукала і Служба безпеки України. Тож тепер йому світить чимале покарання за державну зраду та не тільки. А в мережі вже святкують затримання Шарія.

Ще 4 травня правоохоронці в Іспанії затримали Анатолія Шарія, якого підозрюють у держзраді. Це вдалось завдяки спецоперації за залучення СБУ, Офісу генпрокурора та міжнародних партнерів. Колишній журналіст та блогер з мільйонною аудиторією регулярно сіяв пропаганду в мережі, а також працював проти України, тому новина про його арешт неабияк потішила соцмережі.

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І поки тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, щоб Шарій відповідав за свої злочинні дії, то український сегмент інтернету вже не стримує своїх емоцій:

Sashko Sergiyovich - фото 504657
Sashko Sergiyovich

'Кива, ти наступний': реакція мережі на затримання проросійського блогера Шарія - фото 504660

@privatnamemarnya - фото 504658
@privatnamemarnya

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