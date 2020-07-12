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Забавка для багатіїв: у Швейцарії пропонують зберігати гроші у сейфах, вирізаних в Альпах
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Швейцарська фірма Bruenig Mega Safe AG, що займається будівництвом, запропонувала заможним людям незвичайний спосіб зберігання грошей і цінностей. Під сховища, компанія планує використовувати простір у горах, еквівалентний десяти футбольним полям.
Склади будуть об'ємом від 100 кубічних метрів і висотою до 90 метрів. Усередині сховища підтримуватиметься постійна вологість повітря – 40 відсотків і температура – 12 градусів.
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Склади підходять для зберігання витворів мистецтва, золота, сертифікатів, класичних автомобілів, а також для проведення заходів з високими вимогами безпеки, – стверджують представники Bruenig.
Ціни на послуги зі зберігання грошей стартують з позначки у 500 000 доларів.
"Багатії по всьому світу потребують безпечних сховищ. Причина – пандемія коронавірусу, а також заворушення у США і Гонконгу. Одні мільярдери побоюються глобальної рецесії або стихійних лих, а інші хочуть уникнути банків, які вводять негативні процентні ставки", – обґрунтовують свою пропозицію в компанії.
За словами представників Bruenig, компанія вже веде переговори з десятьма потенційними клієнтами, серед яких є художні галереї та заможні люди. "Клієнти матимуть цілодобовий доступ до сейфів по тунелю, через який проїдуть навіть вантажівки", – повідомили в компанії.
Щоб почати будівництво, на першому етапі Bruenig необхідно зібрати близько 7,5 мільйона доларів від інвесторів. Почати вирізати сховища планують вже на початку 2021 року, а почати працювати вони повинні до середини 2022.
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