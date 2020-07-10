Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні

Шанхайське дизайнерське агентство X + Living відоме своїми химерними, футуристичними і грайливими дизайнами. Кожне творіння має свій неймовірний вигляд і індивідуальність, але всі вони однаково сюрреалістичні і схожі на мрії.

Тепер вони представили свій останній проєкт – футуристичний книжковий магазин Zhongshuge у Пекіні. Вийшло чарівно.

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Новий книжковий магазин розташований в універмазі Galeries Lafayette в Пекіні. Перша особливість, яка робить магазин таким вражаючим, – завидна висота самого простору. Кругові структури й арочні форми повторюють традиційні Місячні Ворота класичних садів і розбивають великий простір. Вони також пом'якшують одноманітність довгих полиць з книгами і створюють відчуття інтриги і відкриття.

Весь простір магазину ділиться на сегменти (основний і навчальний зали, творча зона і дитячий зал), у кожній з яких архітектори створили особливу, ні на що не схожу атмосферу. Процес переходу з кімнати в кімнату забезпечений круглими дверними отворами і вікнами.

Відвідувачів ще з вулиці ваблять круглі арки, що створюють чарівну оптичну ілюзію. Щоб домогтися такого чарівного і трохи сюрреалістичного ефекту, архітектори студії мали намір спроєктували проходи, арки і декоративні вікна однаковими за формою, але різними за розміром і розташували їх на різній висоті.

Книжковий магазин невеликий за площею – 1100 метрів квадратних, але його площа і розміри здаються значно більшими, завдяки дзеркальній стелі і відбиваються підлог.

Дизайн був навіяний китайськими класичними сюжетами, з'єднаними через круглі дверні прорізи. Ці дверні прорізи прикрашені освітленими сходами і прорізами, які маскуються на тлі шпалер у стилі бібліотеки. Тут також є зручні сидіння на лавці біля вікна, з можливістю відчути атмосферу, щоб надихнути клієнтів зупинитися і почитати, і зануритися в книгу.

У книжковому магазині є кафе з дзеркальними стелями, вигнутими формами і столами різних розмірів, що створюють химерну атмосферу сюрреалістичного простору. Столи різних розмірів і вигнутих форм у кафе продовжують мову м'якого дизайну. Розташування столів здається випадковим, але насправді воно наслідує зборам древніх людей у знаменитій китайській картині під назвою Цюй Шуй Лю Шан після давньої китайської гри з вином, в яку грали літератори. Ця гра також пов'язана із стародавньою історією про сімох мудреців Бамбукового Гаю.

У книжковому є також кумедна і химерна дитяча бібліотека з фірмовим дизайном у стилі мультфільмів X + Living.

Це третій магазин Zhongshuge, який розробила Лі Сян і її бюро X + Living, причому попередні об'єкти виглядали зовсім інакше – за винятком дзеркальних стель, які незримо об'єднують кожен простір. Наразі студія працює над ще трьома проєктами книгарень.

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