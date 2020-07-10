Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні

  • 20
Ця пекінська книгарня вражає своїм дизайном - фото 1
Ця пекінська книгарня вражає своїм дизайном

Шанхайське дизайнерське агентство X + Living відоме своїми химерними, футуристичними і грайливими дизайнами. Кожне творіння має свій неймовірний вигляд і індивідуальність, але всі вони однаково сюрреалістичні і схожі на мрії.

Тепер вони представили свій останній проєкт – футуристичний книжковий магазин Zhongshuge у Пекіні. Вийшло чарівно.

Вам сподобається: Чоловік перетворив моторошне горище у рай для дружини: фото

Новий книжковий магазин розташований в універмазі Galeries Lafayette в Пекіні. Перша особливість, яка робить магазин таким вражаючим, – завидна висота самого простору. Кругові структури й арочні форми повторюють традиційні Місячні Ворота класичних садів і розбивають великий простір. Вони також пом'якшують одноманітність довгих полиць з книгами і створюють відчуття інтриги і відкриття.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415193
Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415194

Весь простір магазину ділиться на сегменти (основний і навчальний зали, творча зона і дитячий зал), у кожній з яких архітектори створили особливу, ні на що не схожу атмосферу. Процес переходу з кімнати в кімнату забезпечений круглими дверними отворами і вікнами.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415195
Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415196

Відвідувачів ще з вулиці ваблять круглі арки, що створюють чарівну оптичну ілюзію. Щоб домогтися такого чарівного і трохи сюрреалістичного ефекту, архітектори студії мали намір спроєктували проходи, арки і декоративні вікна однаковими за формою, але різними за розміром і розташували їх на різній висоті.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415197
Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415198

Книжковий магазин невеликий за площею – 1100 метрів квадратних, але його площа і розміри здаються значно більшими, завдяки дзеркальній стелі і відбиваються підлог.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415199
Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415200

Дизайн був навіяний китайськими класичними сюжетами, з'єднаними через круглі дверні прорізи. Ці дверні прорізи прикрашені освітленими сходами і прорізами, які маскуються на тлі шпалер у стилі бібліотеки. Тут також є зручні сидіння на лавці біля вікна, з можливістю відчути атмосферу, щоб надихнути клієнтів зупинитися і почитати, і зануритися в книгу.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415201
Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415202

У книжковому магазині є кафе з дзеркальними стелями, вигнутими формами і столами різних розмірів, що створюють химерну атмосферу сюрреалістичного простору. Столи різних розмірів і вигнутих форм у кафе продовжують мову м'якого дизайну. Розташування столів здається випадковим, але насправді воно наслідує зборам древніх людей у знаменитій китайській картині під назвою Цюй Шуй Лю Шан після давньої китайської гри з вином, в яку грали літератори. Ця гра також пов'язана із стародавньою історією про сімох мудреців Бамбукового Гаю.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415191

У книжковому є також кумедна і химерна дитяча бібліотека з фірмовим дизайном у стилі мультфільмів X + Living.

Книголюби оцінять: дивіться, як виглядає футуристична книгарня у Пекіні - фото 415192

Це третій магазин Zhongshuge, який розробила Лі Сян і її бюро X + Living, причому попередні об'єкти виглядали зовсім інакше – за винятком дзеркальних стель, які незримо об'єднують кожен простір. Наразі студія працює над ще трьома проєктами книгарень.

Читайте також: Кухня чи ванна: у Нью-Йорку здають квартиру з дивним плануванням

Джерело: The Architect
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України
  • 03 липня, 15:05
  • 587
Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
  • 09 липня, 14:31
  • 261
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2425315
Загрузка...
Новини