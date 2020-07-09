У Барбадосі придумали, як заохотити туристів: вони пропонують річну візу

З 12 липня Барбадос відкриває кордони для мандрівників, і уряд країни оголосив про введення нової візи для стимулювання туризму. Тепер люди, які працюють віддалено, можуть перебувати на острові протягом цілого року.

Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі пояснила, що короткострокові поїздки зараз багатьом незручні – у кожній країні свої обмеження, які постійно змінюються. А візи на 12 місяців повинні відродити туризм на острові, адже від нього залежить практично вся економіка країни.

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Поки що розкриті не всі деталі програми. Наприклад, не зрозуміло достеменно, чи діє пропозиція винятково для тих, хто працює віддалено, і, якщо так, як потрібно підтверджувати наявність роботи.

У Барбадосі пропонують річну візу для тих, хто працює віддалено

Точно відомо, що віза доступна для мешканців усіх країн. Якщо ви летите з країни з високим рівнем зараження (понад 10 000 хворих за останній тиждень), то повинні пройти тест на відсутність COVID-19 не менше ніж за 72 години до прибуття. Люди з країн з низьким рівнем зараження (менш ніж 100 нових за сім днів) можуть зробити цю довідку за тиждень до вильоту. В аеропорту всі повинні носити маски.

Мандрівники, які не змогли зробити довідку у себе вдома, можуть пройти тест на коронавірус на Барбадосі, але тоді потрібно буде дотримуватися дводенного карантину, поки готуються результати.

На самому Барбадосі ситуація з коронавірусом не була критичною – 98 підтверджених випадків і сім смертей.

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