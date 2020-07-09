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У Барбадосі придумали, як заохотити туристів: вони пропонують річну візу
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З 12 липня Барбадос відкриває кордони для мандрівників, і уряд країни оголосив про введення нової візи для стимулювання туризму. Тепер люди, які працюють віддалено, можуть перебувати на острові протягом цілого року.
Прем'єр-міністр Барбадосу Міа Моттлі пояснила, що короткострокові поїздки зараз багатьом незручні – у кожній країні свої обмеження, які постійно змінюються. А візи на 12 місяців повинні відродити туризм на острові, адже від нього залежить практично вся економіка країни.
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Поки що розкриті не всі деталі програми. Наприклад, не зрозуміло достеменно, чи діє пропозиція винятково для тих, хто працює віддалено, і, якщо так, як потрібно підтверджувати наявність роботи.
Точно відомо, що віза доступна для мешканців усіх країн. Якщо ви летите з країни з високим рівнем зараження (понад 10 000 хворих за останній тиждень), то повинні пройти тест на відсутність COVID-19 не менше ніж за 72 години до прибуття. Люди з країн з низьким рівнем зараження (менш ніж 100 нових за сім днів) можуть зробити цю довідку за тиждень до вильоту. В аеропорту всі повинні носити маски.
Мандрівники, які не змогли зробити довідку у себе вдома, можуть пройти тест на коронавірус на Барбадосі, але тоді потрібно буде дотримуватися дводенного карантину, поки готуються результати.
На самому Барбадосі ситуація з коронавірусом не була критичною – 98 підтверджених випадків і сім смертей.
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