Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)

Літо нарешті настало, а з ним прийшли не лише потепління та дощі в Україні, а й порція життєвих мемів українською. Заряджайтесь хорошим настроєм!

Всі кажуть, що літо надто коротке, і це правда. Тому нам потрібно насолоджуватись кожним теплим днем, яке воно дарує. І щоб почати спекотний сезон з гарним настроєм, Радіо Maximum зібрало найкумедніші меми українською, які найкраще описують літо.

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1 червня обов'язково потрібно провести з усмішкою на обличчі, щоб наступні три місяці пройшли весело та приємно. Звісно ж, не оминули увагою і ситуацію з пандемією. Все ж, літо з масками та наслідками тривалих карантинів має свої особливості.

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