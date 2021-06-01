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Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото)

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Меми українською про літо - фото 1
Меми українською про літо

Літо нарешті настало, а з ним прийшли не лише потепління та дощі в Україні, а й порція життєвих мемів українською. Заряджайтесь хорошим настроєм!

Всі кажуть, що літо надто коротке, і це правда. Тому нам потрібно насолоджуватись кожним теплим днем, яке воно дарує. І щоб почати спекотний сезон з гарним настроєм, Радіо Maximum зібрало найкумедніші меми українською, які найкраще описують літо.

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1 червня обов'язково потрібно провести з усмішкою на обличчі, щоб наступні три місяці пройшли весело та приємно. Звісно ж, не оминули увагою і ситуацію з пандемією. Все ж, літо з масками та наслідками тривалих карантинів має свої особливості.

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461714

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461715

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461716

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461717

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461718

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461719

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461720

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461721

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461722

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461723

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461724

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461725

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461726

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461727

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461728

Меми про літо, які змусять сміятись і плакати (фото) - фото 461729

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