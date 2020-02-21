За якими критеріями жінки насправді обирають чоловіків

Психологи з'ясували, що жінки, як і чоловіки, легко визначають партнерів, налаштованих на короткочасний зв'язок, проте головні критерії вибору партнерів у перших і других розрізняються.

Так, дівчат в першу чергу цікавлять не доступність чоловіків, а їх романтичний настрій, вміння спокушати; а також здоров'я, яке оцінюється за привабливістю партнера і його інтелектом, йдеться в дослідженні британських учених.

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Такий висновок був зроблений на основі опитування 151 студентки одного з американських університетів. Дівчатам запропонували оцінити 110 фотографій чоловіків за ступенем привабливості для стосунків у короткостроковій (випадковий секс) і довгостроковій (шлюб) перспективі.

"Жінок не приваблюють чоловіки, якими легко маніпулювати або яких легко обманювати", – пояснила еволюційний психолог Лора Адейр з Університету Брунеля. У жовтні фахівці з університету Брока в Канаді з'ясували, що жінок приваблюють погані хлопці через їх впевненість і спокійну поведінку, при цьому мова йде в тому числі про чоловіків з різними психопатичними розладами.

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