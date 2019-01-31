Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

За яких умов шоколад можна їсти щодня

  • 71
Чим корисний шоколад - фото 1
Чим корисний шоколад

Учені розповіли, який саме шоколад варто їсти кожного дня і чим він корисний для здоров'я.

Американські науковці провели ряд досліджень, які підтвердили, що шоколад допомагає змінити пам'ять та знизити рівень тривожності, допомагаючи нервовій системі прийти у норму.

І ще: Дієтологи назвали оптимальну схему харчування

Медики навіть вирішили, що популярний смаколик варто ввести до переліку продуктів, які варто вживати щодня. Але є одна важлива умова – шоколад повинен бути чорним і без добавок у вигляді печива, желе чи чогось схожого.

"Темний шоколад здатний знижувати рівень тригліцеридів і підвищувати чутливість до інсуліну. Крім того, він проявив здатність боротися з системними запаленнями, і, фактично, він допоможе людям не старіти", – наголошують експерти з Каліфорнії.

Також медики вважають, що шоколад за позитивним впливом можна порівняти з деякими фруктами. А все тому, що у какао, з якого виготовляють темний шоколад, ж речовини, що дозволяють покращити кровообіг, зміцнити стінки судин та навіть продовжити молодість.

Чим корисний шоколад - фото 304988
Чим корисний шоколад

Читайте також: Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл