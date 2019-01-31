За яких умов шоколад можна їсти щодня

Учені розповіли, який саме шоколад варто їсти кожного дня і чим він корисний для здоров'я.

Американські науковці провели ряд досліджень, які підтвердили, що шоколад допомагає змінити пам'ять та знизити рівень тривожності, допомагаючи нервовій системі прийти у норму.

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Медики навіть вирішили, що популярний смаколик варто ввести до переліку продуктів, які варто вживати щодня. Але є одна важлива умова – шоколад повинен бути чорним і без добавок у вигляді печива, желе чи чогось схожого.

"Темний шоколад здатний знижувати рівень тригліцеридів і підвищувати чутливість до інсуліну. Крім того, він проявив здатність боротися з системними запаленнями, і, фактично, він допоможе людям не старіти", – наголошують експерти з Каліфорнії.

Також медики вважають, що шоколад за позитивним впливом можна порівняти з деякими фруктами. А все тому, що у какао, з якого виготовляють темний шоколад, ж речовини, що дозволяють покращити кровообіг, зміцнити стінки судин та навіть продовжити молодість.

Чим корисний шоколад

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