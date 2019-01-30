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Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли

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Якщо хворієте, треба їсти продукти з підвищеним вмістом вітаміну Е - фото 1
Якщо хворієте, треба їсти продукти з підвищеним вмістом вітаміну Е / Likar

Правильне харчування є важливим аспектом у боротьбі із застудою та грипом.

Під час лікування медики призначають велику кількість ліків, у той час, як хворим необхідно підтримувати свій організм за допомогою певних продуктів.

І ще: Дієтологи назвали оптимальну схему харчування

Корисні продукти під час застуди

  • курячий бульйон: пригнічує розвиток клітин-нейтрофілів, які викликають запалення і закладеність носоглотки;
  • часник: містить аліцин, який вбиває бактерії, грибки і віруси;
  • спеції (імбир, кориця, гірчиця, коріандр): підсилюють потовиділення і призводять до звуження кровоносних судин, полегшуючи ковтання і дихання;
  • продукти, що містять цинк (м'ясо, яйця, морепродукти, горіхи);
  • фрукти і овочі з високим рівнем бета-каротину, фолієвої кислоти, магнію (наприклад, мускусна диня, шпинат, абрикоси, спаржа, буряк, капуста, морква, манго, гарбуз, рожевий грейпфрут, помідор, мандарин, персики, кавун, ківі);
  • продукти з вітаміном С (папайя, цитрусові, апельсиновий сік, жовтий або червоний перець, суниця, помідори і батат);
  • продукти з підвищеним вмістом вітаміну Е (кукурудзяна олія, мигдаль, риб'ячий жир, омар, лісові горіхи, сафлорова олія, масло арахісу, насіння соняшнику і стейк лосося);
  • продукти, що містять флавоноїди (сироп малини, лимони, зелений перець, вишня і виноград, брусниця).
Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли - фото 304644
Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли

Читайте також: Шість продуктів, у яких міститься надто багато солі

Джерело: 7ya
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