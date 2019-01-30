Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли

Якщо хворієте, треба їсти продукти з підвищеним вмістом вітаміну Е / Likar

Правильне харчування є важливим аспектом у боротьбі із застудою та грипом.

Під час лікування медики призначають велику кількість ліків, у той час, як хворим необхідно підтримувати свій організм за допомогою певних продуктів.

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Корисні продукти під час застуди

курячий бульйон: пригнічує розвиток клітин-нейтрофілів, які викликають запалення і закладеність носоглотки;

часник: містить аліцин, який вбиває бактерії, грибки і віруси;

спеції (імбир, кориця, гірчиця, коріандр): підсилюють потовиділення і призводять до звуження кровоносних судин, полегшуючи ковтання і дихання;

продукти, що містять цинк (м'ясо, яйця, морепродукти, горіхи);

фрукти і овочі з високим рівнем бета-каротину, фолієвої кислоти, магнію (наприклад, мускусна диня, шпинат, абрикоси, спаржа, буряк, капуста, морква, манго, гарбуз, рожевий грейпфрут, помідор, мандарин, персики, кавун, ківі);

продукти з вітаміном С (папайя, цитрусові, апельсиновий сік, жовтий або червоний перець, суниця, помідори і батат);

продукти з підвищеним вмістом вітаміну Е (кукурудзяна олія, мигдаль, риб'ячий жир, омар, лісові горіхи, сафлорова олія, масло арахісу, насіння соняшнику і стейк лосося);

продукти, що містять флавоноїди (сироп малини, лимони, зелений перець, вишня і виноград, брусниця).

Ці продукти бажано їсти, якщо захворіли

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