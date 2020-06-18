Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція

У червні в Україні запрацювали камери автоматичної фотовідеофіксації, які розпізнають порушення швидкісного режиму на дорозі. За це водії отримують адміністративні штрафи. Розповідаємо, як їх сплатити.

Поки що система автоматичної фіксації діє лише в Києві та Київській області, а незабаром вона з'явиться і на решті території України. Та навіть попри невелику кількість уже робочих камер, кількість водіїв, які перевищують дозволену швидкість, зашкалює.

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Тож якщо і ви забули про обмеження в 50 км / год (+20), а на деяких ділянках дороги в столиці й 80 км / год (+20), то вам надійде постанова про порушення ПДР.

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год становить 255 грн, а у разі перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.

Додамо, що при сплаті штрафу протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови водіям надається 50-відсоткова знижка.

Як сплатити штраф за порушення швидкості

перейти за посиланням, що міститься в QR-коді , розміщеному на лицьовому боці постанови;

, розміщеному на лицьовому боці постанови; використати платіжні інструменти в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія";

внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;

сплатити особисто в установах банків України.

Постанова про порушення ПДР надходить власникам автомобілів не лише поштою, а й в електронному форматі. Зокрема, водії мають змогу оперативно стежити за цим в додатку "Штрафи ПДР", де можна знайти всі постанови, оформлені на транспортний засіб, а також підписатись на сповіщення про нові.

Реквізити оплати штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі:

Отримувач коштів: ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800 Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783 Банк отримувача: Казначейство України Рахунок отримувача: UA088999980333209397000026001

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