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Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція

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Камера фіксує порушення - фото 1
Камера фіксує порушення

У червні в Україні запрацювали камери автоматичної фотовідеофіксації, які розпізнають порушення швидкісного режиму на дорозі. За це водії отримують адміністративні штрафи. Розповідаємо, як їх сплатити.

Поки що система автоматичної фіксації діє лише в Києві та Київській області, а незабаром вона з'явиться і на решті території України. Та навіть попри невелику кількість уже робочих камер, кількість водіїв, які перевищують дозволену швидкість, зашкалює.

До теми: Як виглядає лист щастя за перевищення швидкості

Тож якщо і ви забули про обмеження в 50 км / год (+20), а на деяких ділянках дороги в столиці й 80 км / год (+20), то вам надійде постанова про порушення ПДР.

Штраф за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год становить 255 грн, а у разі перевищення більш як на 50 км/год – 510 грн.

Додамо, що при сплаті штрафу протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови водіям надається 50-відсоткова знижка.

Як сплатити штраф за порушення швидкості

  • перейти за посиланням, що міститься в QR-коді, розміщеному на лицьовому боці постанови;
  • використати платіжні інструменти в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія";
  • внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів, які функціонують відповідно до законодавства України;
  • сплатити особисто в установах банків України.

Постанова про порушення ПДР надходить власникам автомобілів не лише поштою, а й в електронному форматі. Зокрема, водії мають змогу оперативно стежити за цим в додатку "Штрафи ПДР", де можна знайти всі постанови, оформлені на транспортний засіб, а також підписатись на сповіщення про нові.

Реквізити оплати штрафів, зафіксованих в автоматичному режимі:

  1. Отримувач коштів: ГУК у м. Києві /м. Київ/21081800
  2. Код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783
  3. Банк отримувача: Казначейство України
  4. Рахунок отримувача: UA088999980333209397000026001
Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція - фото 410965

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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