За яке порушення українських водіїв не каратимуть під час війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наша влада йде на поступки водіям. Йдеться про прострочені права.

Так, водіям дозволили використовувати права, у яких закінчився термін дії. При цьому пред'являти можна документи як у паперовому, так і в електронному вигляді. Таке виключення діятиме лише на час воєнного стану. Про це свідчить ухвала Кабінету міністрів №165 від 28 лютого 2022 року.

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Причина такого рішення полягає у зупиненні термінів надання адмінпослуг та видачі дозвільних документів на час війни в Україні.

Зупинені терміни будуть відновлені протягом місяця після припинення або скасування воєнного стану на відповідній території України, – йдеться у документі.

Тож правоохоронці не мають права штрафувати українських водіїв на підставі керування машиною із простроченими водійськими правами в будь-якому форматі.

Нагадаємо, що у мирний час за водіння авто з простроченими водійськими правами передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

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