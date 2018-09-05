За титул Міс Англія вперше побореться дівчина в хіджабі

Фіналісткою конкурсу краси "Міс Англія" стала 20-річна Сара Іфтехар, британка з пакистанським корінням.

Дівчина вивчає право в університеті та проживає в місті Хаддерсфілд. Паралельно вона працює візажистом і часто публікує в Instagram фотографії, на яких одягнена в традиційний пакистанський одяг.

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Нещодавно вона перемогла в конкурсі "Міс Хаддерсфілд". У фіналі вона буде боротися за корону з 49 конкурсантками – переможницями з інших міст.

"Я не розраховувала на те, що буду творити історію. Я пишаюся цією перемогою. Однак я звичайна дівчина, і у всіх нас будуть рівні можливості на майбутньому конкурсі", – заявила Іфтехар.

За її словами, вона вирішила взяти участь в "Міс Англія", "щоб трохи розважитися".

"Хіба те, що я хочу покривати голову й одягатися скромно, є проблемою? Я така ж, як інші конкурсантки. Якщо я відправлю таке послання, це може мотивувати інших людей брати участь в змаганнях", – додає Іфтехар.

Також в конкурсі бере участь Софі Хол з Лондона, на тілі якої залишилися шрами. У минулому році зловмисник на ім'я Артур Коллінз зробив "кислотну атаку" в нічному клубі Mangle E8. 25-річний чоловік разом з друзями облив кислотою близько двадцяти відвідувачів, у тому числі Софі. Після тривалої реабілітації дівчина почала брати участь в конкурсах краси, щоб повернути віру в себе і підтримати інших жертв нападів.

Переможниця "Міс Англія" представлятиме свою країну на міжнародному конкурсі "Міс світу", який пройде в кінці року в Китаї.

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