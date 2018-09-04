TAYANNА і Алан Бадоєв знялися у відвертій фотосесії

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв зі своєю підопічною співачкою TAYANN’ою прикрасили вересневий випуск чоловічого журналу XXL. Відповідні знімки TAYANNА опублікувала у своєму Instagram.

Крім елегантної фотосесії в журналі, зірки поділилися відвертими думками. За даними джерела, Алан Бадоєв був запрошеним головним редактором випуску.

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A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 2:14am PDT

У слові редактора він розповів про найбільш шалений вчинок у своєму житті, а TAYANNА розказала про головного чоловіка у житті, ставлення до старості, еротичні запахи і сексуальність.

"Старіння придумали люди, які бояться зморшок. Але краса не йде. Якщо є той самий внутрішній храм, про який ми з тобою, Алан, говоримо, то кожна твоя зморшка, кожна зміна твоєї форми органічна і неймовірно приваблива", – розповіла співачка.

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 3:05am PDT

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 4:36am PDT

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 5:52am PDT

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 7:27am PDT

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 9:08am PDT

A post shared by TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) on Sep 3, 2018 at 11:05am PDT

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