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За смішні гроші: представлено ігровий смартфон Nubia Red Magic Mars
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Китайський виробник Nubia представив ігровий смартфон Red Magic Mars. Пристрій отримав потужний процесор Snapdragon 845, 10 ГБ оперативної пам'яті та спеціальні опції для геймерів.
Крім топового мобільного процесора від Qualcomm Snapdragon 845 пристрій також оснащений розширеними функціями для ігор.
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Новинка – покращена версія смартфона Red Magic, який був випущений у квітні. Модель Red Magic Mars оснащена паровою системою охолодження, для захисту від перегріву, і світловою RGB-смугою, що реагує на дії, які відбуваються у грі.
Фізичні кнопки на пристрої можна використовувати як елементи управління. Крім того, є можливість під'єднання джойстика. Смартфон отримав 6-дюймовий LED-дисплей з роздільною здатністю 2160x1080, стереодинаміки та голосовий модуль для стримерів. За заявою виробника, акумулятора на 3 800 мАг має вистачати на більшу частину дня. Red Magic Mars також оснащений 8-мегапіксельною фронтальною та основною 16-мегапіксельною камерами.
Продажі смартфона стартують у Китаї 7 грудня, а от про запуск продажів у інших країнах поки невідомо. Red Magic Mars буде доступний у трьох конфігураціях: з 6 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої за ціною у 390 доларів, з 8 Гб оперативної пам'яті і 128 ГБ пам'яті – 460 доларів США та 10 ГБ оперативної пам'яті з 256 ГБ пам'яті – 575 доларів США.
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