Смартфони на Anrdoid отримають фішку, яка була доступна лише на iPhone

Один з головних аргументів фанатів Apple в інтернет-війнах – зручність використання операційної системи та безліч функцій, що спрощують роботу з гаджетом.

Однак і Google не стоїть на місці: завдяки черговому оновленню користувачі Android отримали нову фішку для своїх смартфонів, яка спочатку була доступна тільки в iOS.

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Функція Fast Pairing розроблена компанією Google. Це аналог безшовного під'єднання навушників AirPods до пристроїв Apple. Користувачеві досить піднести бездротовий аксесуар, що підтримує Fast Pairing до смартфона та ствердно відповісти на повідомлення про спробу під'єднання нового Bluetooth-пристрою. Після цього гарнітура або колонка під'єднується до апарата.

Колонки та навушники будуть під'єднуватися за лічені секунди

Раніше такою можливістю володіли лише деякі моделі навушників – Google Pixel Buds, Libratone Q Adapt On-Ear і Plantronics Voyager 8200. Тепер же лінійка сумісних пристроїв значно розширилася і містить також гарнітури від Jaybird, Anker, Bose і низки інших компаній.

В останньому оновленні розробники значно спростили принцип сполучення, автоматизувавши процес. Відтепер вся Bluetooth-акустика додається до профілю користувача й автоматично під'єднується до пристроїв, на яких виконано вхід до відповідного акаунту.

З'єднувати пристрої стане ще легше

Для того щоб раніше синхронізована гарнітура або колонка з'єдналася зі смартфоном, її досить просто увімкнути в полі досяжності Bluetooth, після чого вона самостійно встановить підключення.

Функція доступна власникам пристроїв під управлінням Android від версії 6.0 після отримання відповідного оновлення системи.

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