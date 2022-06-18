За шкільної програми вилучили понад 40 творів російських і радянських авторів

Шкільна програма цьогоріч зазнає змін. Нарешті з неї вилучать понад 40 творів російських, а також радянських авторів. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України.

Рішення у Міністерстві освіти та науки України ухвалили у четвер 16 червня. Розповідаємо, твори яких авторів школярі більше не вивчатимуть.

Це цікаво: У Великій Британії вийде друком книга про Володимира Зеленського

Змін зазнала Зарубіжна література 6 – 11 класів

З неї прибрали твори російських і білоруських авторів. Їх замінили на твори закордонних письменників. Крім того, програму дещо модернізували.

Зі шкільної програми вилучили твори понад 40 російських і радянських авторів. Серед них: Іван Крилов, Антон Чехов, Володимир Короленко, Булат Окуджава, Василь Биков, Олександр Пушкін, Олександр Грін, Михайло Лермонтов, Михайло Булгаков, Олександр Беляєв, Юрій Олеша, Іван Тургенєв, Іван Бунін, Денис Фонвізін, Анатолій Кузнєцов, Федор Тютчев, Афанасій Фет, Федір Достоєвський, Олександр Блок, Анна Ахматова, Володимир Маяковський, Борис Пастернак, Лев Толстой, Сергій Єсенін, Ілля Ільф та Євгеній Петров, Олександр Купрін, Йосип Мандельштам, Андрій Тарковський, Марина Цвєтаєва та інші.

Російськомовні твори Миколи Гоголя та Таїра Халілова перенесли до програми з української літератури.

Читайте також: Життя – єдина мить: слухайте вірш "Чари ночі" Олександра Олеся у виконанні Даші Астаф'євої