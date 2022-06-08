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У Великій Британії вийде друком книга про Володимира Зеленського

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У Британії вийде книжка про Володимира Зеленського - фото 1
У Британії вийде книжка про Володимира Зеленського

Упродовж цих трьох з лишком місяців Володимир Зеленський, як і кожен українець, надихнув без сумніву весь світ. Тож не дивно, що президентові України присвятили книгу, яка вийде у Великій Британії.

Як розповідають у The Village Україна, книга отримає назву "Ефект Зеленського". Вона розповідатиме про чинного українського президента.

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Її написали професор Вашингтонського університету Генрі Хейл, а також доцентка Манчестерського університету Ольга Онуч.

В описі до книги наголошують, що неможливо збагнути історичні події 2022 року, якщо не розуміти персону Володимира Зеленського.

Але ефект Зеленського стосується не самої людини, а громадянської нації, в якій вона народилася і яку вона втілює. Насправді те, що робить Зеленського найбільш неординарним на війні, – це його звичайність як українця, – підкреслюється в описі.

У Великій Британії вийде друком книга про Володимира Зеленського - фото 507107

Книжку "Ефект Зеленського" планують представити 22 листопада 2022 року. Вона вийде англійською мовою. Відомо, що передзамовлення можна зробити вже. Причому доставку обіцяють здійснювати по всьому світу. Правда, поки України у списку немає.

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