У Великій Британії вийде друком книга про Володимира Зеленського

Упродовж цих трьох з лишком місяців Володимир Зеленський, як і кожен українець, надихнув без сумніву весь світ. Тож не дивно, що президентові України присвятили книгу, яка вийде у Великій Британії.

Як розповідають у The Village Україна, книга отримає назву "Ефект Зеленського". Вона розповідатиме про чинного українського президента.

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Її написали професор Вашингтонського університету Генрі Хейл, а також доцентка Манчестерського університету Ольга Онуч.

В описі до книги наголошують, що неможливо збагнути історичні події 2022 року, якщо не розуміти персону Володимира Зеленського.

Але ефект Зеленського стосується не самої людини, а громадянської нації, в якій вона народилася і яку вона втілює. Насправді те, що робить Зеленського найбільш неординарним на війні, – це його звичайність як українця, – підкреслюється в описі.

Книжку "Ефект Зеленського" планують представити 22 листопада 2022 року. Вона вийде англійською мовою. Відомо, що передзамовлення можна зробити вже. Причому доставку обіцяють здійснювати по всьому світу. Правда, поки України у списку немає.

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