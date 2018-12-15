За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон

І хоч усі активно обговорюють "королівські огріхи" Меган Маркл, яка регулярно "порушує протокол", Єлизавета II до таких провин цілком прихильна. Інше питання – взаємини королеви з Кейт Міддлтон.

Здавалося б, імідж у герцогині Кембриджської з самого початку був практично бездоганним. Проте, згідно з книгою журналістки Кеті Ніколл "Створення королівського роману", у Єлизавети II були серйозні застереження та сумніви щодо коханої принца Вільяма.

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Перш за все, Її Високість категорично не влаштовував той факт, що майбутня родичка, по суті, безробітна.

Королева вважала, що Кейт Міддлтон повинна обов'язково мати робочу та повну трудову зайнятість перш, ніж буде оголошено про їх заручини з Вільямом, – повідомляє Ніколл. – Єлизавета, попри вік, одна з найпрацьовитіших членів королівської сім'ї, і те, що у майбутнього члена британської монархії немає постійної роботи, було для неї неприйнятним.

Єлизавета II критично пройшлася по Кейт Міддлтон / gettyimages

Анонімне джерело, цитоване у книзі, залишило досить уїдливий коментар з приводу ситуації: "Переїзд з одного п'ятизіркового курорту в інший – не є гарною рекомендацією для молодої жінки, якій, можливо, судилося стати королевою".

Дивним є інше. Меган так само стала жертвою невтішних коментарів Її Величності щодо своєї зайнятості. Повідомляється, що королева висловила невдоволення тому, що Маркл, на контрасті з Міддлтон, "занадто багато працює". Подібний трудоголізм міг би бути похвальним у світському суспільстві, але принцесі – ні.

Як бачите, Єлизаветі II вкрай складно догодити, і воно не дивно.

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