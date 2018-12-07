Принц Вільям потролив образ Кейт Міддлтон

Принц Вільям не втримався та піджартував над виглядом Кейт Міддлтон, викликавши захват у британців.

Герцог Кембриджський Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон нещодавно побував на королівській авіабазі Акротірі на острові Кіпр. Там пара відкривала нову базу відпочинку для військовослужбовців, які не змогли б зустріти Різдво з родиною.

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У честь такої події Кейт обрала незвичайний образ – кльошовані класичні штанці та піджак кольору хакі. Таке вбрання змусило принца пожартувати, мовляв, його дружина маскується під дерево. Щоправда, з почуттям гумору у цього подружжя все чудово, тому не дивно, що обоє почали сміятись.

Щоправда, наступного дня Кейт також потролила коханого, який розповідав військовим про те, як тримати піцу на дивані. Жінка відзначила, що це його жахлива звичка. Все ж британське почуття гумору притаманне і представникам родини монархів.

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