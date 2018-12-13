Кейт Міддлтон показала туфлі, у яких виходила заміж

Герцогиня Кейт Міддлтон вирішила розкрити найбільш загадкову частину свого весільного образу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися ще в 2011 році, а весільну сукню герцогині Кембриджської давно "розібрали на деталі", завдяки сотням фото і відео з королівського весілля.

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Не раз обговорювалися і неймовірні кульчики Robinson Pelham, і розпущене волосся, що було заборонено, і навіть макіяж, який наречена зробила сама собі. А ось останній секрет, який Кейт Міддлтон приховувала від усіх, це туфлі. Ніхто не міг розгледіти їх раніше, адже на фото довга сукня повністю їх прикривала.

Журналісти британського Marie Claire в одному з фанатських пабліків знайшли фотографію мереживних човників Alexander McQueen з круглим носком. За формою взуття нагадує улюблені лаковані човники LK Bennet, які найчастіше красуються на нозі Кейт.

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