"За секунду у пекло": бійці феєрично знищують окупантів на Донеччині – відео

Українські військові продовжують відбивати нашу землю в російських військових. Цього разу вдалось зафіксувати професійну роботу бійців на Донеччині.

Донецька область залишається одним із найзапекліших місць боротьби з російським агресором. Щодня тут наші військові демонструють неймовірну відвагу та мужність, наближаючи нас до перемоги. І нове відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗС України це лише підтверджує.

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Ти – російський окупант у Донецькій області. Твоя колона заходить до одного з населених пунктів. Як завжди "героїчно" намагаєшся ховати свою техніку поміж житлових будинків. Але секунда часу і твій металобрухт (БМП, Камаз, Урал) потрапляє у пекло. Ми – ССО України. "Пасемо" росіян в одному з населених пунктів у Донецькій області. Спостерігаємо, наводимо гармати і міномети. Працюємо. Мораль історії: ми – очі, ми – розум, ми – руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї. Ти - так і лишаєшся смердючою купою побитого російського брухту. І так буде завжди, – йдеться в описі.

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