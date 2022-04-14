На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
"За секунду у пекло": бійці феєрично знищують окупантів на Донеччині – відео
-
- 204
Українські військові продовжують відбивати нашу землю в російських військових. Цього разу вдалось зафіксувати професійну роботу бійців на Донеччині.
Донецька область залишається одним із найзапекліших місць боротьби з російським агресором. Щодня тут наші військові демонструють неймовірну відвагу та мужність, наближаючи нас до перемоги. І нове відео від Командування Сил спеціальних операцій ЗС України це лише підтверджує.
І ще: Вночі танки окупантів горять найкраще: ефектне відео роботи ЗСУ
Ти – російський окупант у Донецькій області. Твоя колона заходить до одного з населених пунктів. Як завжди "героїчно" намагаєшся ховати свою техніку поміж житлових будинків. Але секунда часу і твій металобрухт (БМП, Камаз, Урал) потрапляє у пекло. Ми – ССО України. "Пасемо" росіян в одному з населених пунктів у Донецькій області. Спостерігаємо, наводимо гармати і міномети. Працюємо. Мораль історії: ми – очі, ми – розум, ми – руки, які з-поміж іншого вправно володіють навичками стрільби з важкої зброї. Ти - так і лишаєшся смердючою купою побитого російського брухту. І так буде завжди, – йдеться в описі.
Читайте також: єТанчик: нацгвардійці підсмажили техніку окупантів у лісі на Луганщині – відео
-
19:49Український фільм "Максим Оса" презентували в США
-
19:2216 квітня 2022 – яке сьогодні релігійне свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:53Але ти не бійся, скоро буде мир всім нам: TAYANNA виконала нову пісню "Абрикоси"
-
18:20Аукціон від Укрпошти: лот – марка з кораблем та автограф автора, кошти – на потреби армії
-
17:50ART Оборона: Monatik присвятив новий трек українською ЗСУ, теробороні та волонтерам
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:23В Ужгороді перейменують 58 вулиць, які асоціюються з російськими діячами
-
16:52Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток
-
16:28Хмарочос у Нью-Йорку щодня підсвічують кольорами українського прапора
-
15:50Океан Ельзи дасть благодійний телеконцерт 24 квітня: кошти збиратимуть для дітей
-
15:20Можливий мокрий сніг: українців попередили про похолодання
-
14:49Українські інді-ігри: придбайте комп'ютерну гру зі знижкою та допоможіть Україні
-
14:22Українські морпіхи передали "гарячий" привіт російським танкістам – відео
-
13:52Вивчити іноземні мови онлайн: де знайти безплатні курси для українців
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:21Посипляться на землю криваві зірки: привиду Києва присвятили новий рок-хіт – 18+
-
12:55Гідне місце для дайвінгу: міністр оборони потролив затоплення крейсера "Москва"
-
12:24Полякова випустила колискову для українських дітей: щемливий кліп
-
11:52У Google показали перші панорамні кадри знищених споруд на Київщині – відео
-
11:23Як підтримувати близьких під час війни
-
10:54Чим загрожує масове повернення українських біженців додому: пояснення ООН
-
10:27Український БТР проти російського танка: відео епічного знищення техніки окупантів
-
09:50Як подати докази злочинів окупантів проти українців: проста інструкція
-
09:27Безпечне спілкування в мережі: що не можна надсилати іншим
-
08:24Симптом фантомної сирени: що з цим робити
-
19:49Український фільм "Максим Оса" презентували в США
-
16:52Горить й палає: у Монобанку зробили нову серію патріотичних дизайнів для карток
-
12:24Полякова випустила колискову для українських дітей: щемливий кліп
-
09:27Безпечне спілкування в мережі: що не можна надсилати іншим
- 14 квітня
-
19:50Збірна України проведе матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022: УЄФА назвали дату та команду
-
16:49Французький ресторан змінив назву на "Le Borscht" та пропонує українське меню
-
13:54"Якого біса": Міккі Рурк розкритикував США і НАТО через війну в Україні
-
11:233 000 гривень від держави: шахраї створили фейковий чат-бот Дія
- 13 квітня
-
20:52У РНБО назвали найпоширеніші шахрайські схеми під час війни
-
17:47Скільки дітей народилося від початку війни: цифра дня
-
13:56Радіоактивний пікнік та каша з кавових зерен: що робили окупанти в Рудому лісі
-
09:55Медведчук і чмоня: реакція мережі на затримання кума путіна
- 12 квітня
-
20:48Чи потрібно у темну пору доби вимикати світло під час повітряної тривоги
-
18:16Пісня "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd та Хливнюка очолила хіт-паради майже у 25 країнах світу
-
15:22У Києві планують перейменувати 15 вулиць
-
12:19З'явився додаток Tribefy: він допоможе відшукати українців за кордоном
-
09:15Зукраїнити: в англомовному сленгу з'явилося нове слово
- 11 квітня
-
19:21Додаток "ТиХто" допоможе визначити підозрілих осіб
-
15:51Український серіал "І будуть люди" покажуть у понад 10 країнах світу
-
10:56Зарядка для окупантів: бійці ЗСУ епічно знищили ворожу мінометну батарею – відео
- 10 квітня
-
20:20Як відновити сили, якщо немає часу на сон
-
17:49Як їхати власним автомобілем в умовах масової евакуації: важливі рекомендації
-
13:55Вакарчук без прикрас пояснив, чому не дає інтерв'ю "опозиційним росЗМІ"
-
11:25"Ідіть ви н***й рускі гуси": військові зняли кавер на хіт Wellboy – відео 18+
-
08:50Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день