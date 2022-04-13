Вночі танки окупантів горять найкраще: ефектне відео роботи ЗСУ

Ще один танк окупантів знищено / Скриншот з відео

Українські військові продовжують знищувати техніку російських загарбників. І цього разу на відео потрапив нічний підрив танка окупантів.

Українські бійці кожного дня дають відсіч російським військовим, які вдерлися на територію нашої країни. Захисники встигають не тільки "зачищати" техніку окупантів, а й ділитись відео своєї роботи. Цього разу феєричне знищення танків показала 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

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Україна – містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще. Разом переможемо!, – зазначають у генштабі, і з цим посперечатись важко.

Додамо, що з початку вторгнення окупанти залишились без 739 танків. І з кожним днем цифра втрат для російських військових збільшується.

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