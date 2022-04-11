єТанчик: нацгвардійці підсмажили техніку окупантів у лісі на Луганщині – відео

Нацгвардійці знищили ворожий танк, який хотів сховатись в лісі / Скриншот з відео

Українські військові не дають жодного шансу сховатись російським окупантам. Ворожа техніка намагалась "зникнути" у лісі, але зникла доволі буквально. "єТанчик" працює!

Нацгвардійці активно боронять нашу землю, не залишаючи російським військовим нагоди навіть сховатись. І це підтверджує нове відео з Луганщини, де наші бійці прямим влучанням знищили Т-72 окупантів. Всього одним пострілом вдалось позбутись ще однієї одиниці бойової техніки ворога завдяки бригаді швидкого реагування.

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єТанчик від бійців Нацгвардії. Ворожий екіпаж хотів заблукати в лісі на Луганщині. Але від наших орлиних очей і влучних пострілів не сховаєшся, – зазначають у повідомленні.

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