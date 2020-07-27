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За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись

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Епічні фото за мить до провалу - фото 1
Епічні фото за мить до провалу

З кожним трапляються неприємності, але декому вдається зафіксувати саме цю епічну мить до провалу на камеру. Ці кадри точно змусять вас усміхнутись!

Не існує ідеального світу без дивних, незручних та провальних моментів, тому не дивно, що в мережі чимало фото за секунду до епічної ситуації. Автори цих кадрів зуміли зробити шедевр, а от героям можна лише поспівчувати.

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На їхньому місці міг бути кожен, а хтось навіть мав схожі миті у житті. Тому, якщо зараз у вас все йде не за планом, знайде, що потім з цього можна буде посміятись.

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За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417562

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417563

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417564

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417565

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417566

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417567

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417568

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417569

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417570

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417571

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417572

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417573

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417574

За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись - фото 417575

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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