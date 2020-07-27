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За секунду до: епічні фото, які змусять сміятись
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З кожним трапляються неприємності, але декому вдається зафіксувати саме цю епічну мить до провалу на камеру. Ці кадри точно змусять вас усміхнутись!
Не існує ідеального світу без дивних, незручних та провальних моментів, тому не дивно, що в мережі чимало фото за секунду до епічної ситуації. Автори цих кадрів зуміли зробити шедевр, а от героям можна лише поспівчувати.
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На їхньому місці міг бути кожен, а хтось навіть мав схожі миті у житті. Тому, якщо зараз у вас все йде не за планом, знайде, що потім з цього можна буде посміятись.
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