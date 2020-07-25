Хлопець хотів врятувати племінницю, але забув про труси (епічне відео)

Британець намагався зробити благородну справу та врятувати свою племінницю, але ситуація вийшла з-під контролю. І річ не лише у відсутності білизни у "героя".

Мешканець англійського містечка Мідслбро Нейтан Мерфі випадково став зіркою інтернету через дуже курйозну ситуацію. Після нічної зміни він спокійно спав, аж поки не почув гучні крики на вулиці. Сімейство Нейтана вирішило, що їхню племінницю Люсі викрав водій білого фургона, який саме проїжджав повз подвір'я.

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Тож, довго не чекаючи, хлопець вибіг на вулицю, щоб допомогти врятувати дитину. Але він забув про свою любов спати голим. Тому він у такому вигляді з'явився на ґанку та побіг до машини свого батька, який вже планував наздоганяти викрадача. По дорозі йому вдалось ще й впасти на траву.

На щастя, за хвильку у полі зору родини, яка серйозно запанікувала, з'явилась і сама Люсі. І поки всі з полегшенням плакали та повертались до своїх справ, то наш герой, шкутильгаючи, прямував у дім. Спершу він не хотів ділитись відео з таким соромом, але вирішив, що воно точно підійме настрій будь-кому.

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