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Пара в ресторані шокувала своїм лайфхаком з масками: відео
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Пандемія коронавірусу змусила людей зробити медичні маски невіддільним аксесуаром під час виходу на вулицю. Але ця пара знайшла спосіб насолоджуватись звичними речами, не знімаючи маски.
На платформі Reddit користувач з ніком Pedrica1 поділився відео з ресторану, яке зі лічені години стало вірусним. Допис зібрав понад 123 тисячі балів та більше як 3 тисячі коментарів, а все через неабиякий креатив відвідувачів ресторану.
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На відео можна побачити, як за сусіднім столиком від авторів сидить пара у масках. Але це зовсім не заважає їм насолоджуватись стравами та улюбленими напоями. А все тому, що геніальність сягнула найвищого рівня: і чоловік, і жінка вдягнули по дві маски водночас, залишивши вільне місце для рота. Виглядає дуже дивно:
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