За останнім польотом Єлизавети II стежила онлайн найбільша кількість користувачі

За літаком із тілом королеви Великої Британії Єлизавети II спостерігала рекордна кількість людей. Про це свідчать дані сервісу відстежування авіарейсів в реальному часі Flightradar24.

Як пише Reuters, за літаком із труною Єлизавети II, який летів з Единбурга до Лондона, спостерігали понад 5 мільйонів користувачів. Відтак, останній рейс британської королеви став найбільш відстежуваним в історії.

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У першу хвилину після активації транспондера літака зайти на сторінку рейсу Королівських ВПС намагалися 6 мільйонів користувачів. Приблизно 4,79 мільйона осіб стежили за польотом через вебсервіси, ще 296 тисяч стежили за рейсом у прямому ефірі на YouTube.

Загальна кількість дій користувачів з королівським рейсом досягла 76,2 мільйона (сюди відносять натискання на значок рейсу, поле з інформацією про літак і т.д.).

Це створило безпрецедентне навантаження на платформу Flightradar24, яка в рази перевищує навіть те, що ми зазнали, коли речник палати представників США [Ненсі Пелосі] прилетіла на Тайвань. Тоді за польотом стежили 2,2 млн людей, – повідомили представники компанії.

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