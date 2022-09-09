Останнє фото королеви Єлизавети II активно обговорюють в мережі

Звістка про те, що Єлизавети ІІ не стало, змусила не лише британців, а й весь світ відчути невимовний сум. Королева й у віці 96 років мала доволі бадьорий вигляд, що підтверджує її останнє публічне фото.

На платформі Reddit користувач з ніком Porodicnostablo поділився останнім знімком легендарної королеви Єлизавети II, яка покинула цей світ 8 вересня. За короткий час кадр піднявся у тренди, зібравши понад 22 тисячі балів та майже тисячу коментарів, пише Радіо MAXIMUM.

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Світлина з усміхненою Єлизаветою розчулила багатьох та викликала активне обговорення у коментарях. Чимало хто зауважив, що королева зі своєю традиційною теплою усмішкою та в милому костюмі мала досить жвавий вигляд всього за кілька днів до смерті. Відомо, що кадр було зроблено 6 вересня. Тому коментатори зійшлись на думці, що сподіваються також прожити таке довге і насичене життя, зберігши таку хорошу форму.

Знайшлись і ті, хто звернув увагу на змарнілі руки Єлизавети з синцями. Це могли бути наслідки COVID-19, з яким вона стикнулась в лютому та через що постійно була під наглядом медиків.

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