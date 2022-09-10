Відео з "розгніваним" королем Чарльзом ІІІ активно обговорюють в мережі

Під час церемонії проголошення нового короля Великої Британії Чальз ІІІ скорчив гримасу одному зі своїх працівників, і тепер поведінку монарха обговорюють в соцмережах.

10 вересня пройшло офіційне проголошення нового короля Великої Британії, яким став син Єлизавети ІІ Чарльз ІІІ. Однак під час підписання документів трапилась ситуація, яка змусила багатьох збентежитись. Королю заважала чорнильниця, тож він скорчив гримасу одному персоналу Сент-Джеймського палацу, де й відбулась церемонія. Відео з цим моментом вже стало вірусним у соцмережах та викликало чимале обговорення, пише Радіо MAXIMUM.

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Деякі користувачі обурились тому, як зверхньо виглядав цей жест. Інші ж відзначили, що так король "гнівається", адже це було більше схоже на жартівливу поведінку. Також знайшлись і ті, хто співчутливо поставився до монарха, адже минуло всього 2 дні після того, як світ покинула його матір, королева Єлизавета ІІ.

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