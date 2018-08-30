Сounter-Strike у Чорнобилі: творці S.T.A.L.K.E.R. випустили новий шутер

Українські розробники Vostok Games випустили нову гру Fear The Wolves. Шутер нагадує S.T.A.L.K.E.R., але з іншим геймплеєм.

Днями, в ранньому доступі Steam з'явився новий шутер Fear The Wolves. Розробники гри – українська студія Vostok Games – спробували відтворити атмосферу культової постапокаліптичної трилогії S.T.A.L.K.E.R.

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В описі до гри зазначено, що Fear the Wolves – це "змагальний шутер від першої особи в стилі "королівської битви", якому вдалося схрестити атмосферу серії STALKER і відчайдушну сутичку 100 гравців на обмеженій арені", а "дика місцевість на околиці Чорнобиля відмінно підходить для сутичок на виживання".

Розробники обіцяють реалістичну стрілянину, з урахуванням розкиду куль і віддачі. Особливий режим гри поки тримається в таємниці, а повноцінний вихід гри відбудеться в 2019-му.

В Steam Fear the Wolves поки набрала 250 відгуків, 44% з яких – позитивні. Зараз, українські користувачі можуть придбати гру за 279 грн.

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