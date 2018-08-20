У Чорнобилі зафіксували унікальних нічних створінь: опубліковані фото

Всі виявлені види рукокрилих занесені в Червону книгу України, повідомляють в прес-службі Державного агентства з управління зоною відчуження.

У Чорнобильській зоні відчуження вчені виявили дев'ять унікальних видів кажанів. Серед них найбільша і рідкісна в Європі гігантська вечірниця.

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"У цьому році під час експедиції нам вдалося зафіксувати присутність в зоні відчуження дев'яти рідкісних видів рукокрилих, включаючи руду і малу вечорниці, пізнього кажана, лісового і малого кажана, двокольорового кажана, водянунічницю, бурого ушана. І особлива гордість – широковушка європейська, яку за 11 років вдалося зафіксувати вдруге. Всі вони занесені до Червоної книги України, а у широковушки ще й високий охоронний статус в Європі", – розповів заступник директора державного науково-дослідної установи "Чорнобильський центр" Сергій Гащак.

Нічні тварини Чорнобиля

Також під час дослідження аудіорекордери неодноразово фіксували появу в зоні відчуження гігантської вечорниці – найбільшого і дуже рідкісного кажана в Європі, зазначив він.

В цьому році вчені досліджували найменш вивчену частину Чорнобильської зони відчуження – лівобережну. Кажанів ловили спеціальними сітками, які не шкодять рукокрилим, описували їх, кільцювали і відпускали. За час експедиції вченим вдалося зловити 420 особин.

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