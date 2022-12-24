За одним столом: українські зірки записали спільний трек до свят

Такі українські виконавці, як MONATIK, Сергій Бабкін, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA та Богдан Купер, створили спільну музичну роботу – "За одним столом". Слухайте прем'єру!

Артисти спільно вирішили виділити всі кошти з монетизації прослуховувань на усіх стрімінгових платформах та з перегляду відео лірик-композиції на YouTube найбільшому дитячому госпіталю України "Охматдит".

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Ідея такого музичного експерименту народилася, коли я вперше почув демоверсію композиції "За одним столом", автором якої є Богдан Купер – один з переможців творчої ініціативи "Art During The War", яку ми в MONATIK CORPORATION запустили на початку війни, щоб власними фінансовими грантами підтримувати молодих талановитих українців. Подорожуючи благодійним туром "ART Оборона" на підтримку України я запрошував моїх друзів-артистів виступити з нами на концертах. Кожен дуетний виступ був сюрпризом, адже ніде не анонсувалося, хто приїде на наступний концерт. За цей час на одній сцені ми виступили разом з Сергієм Бабкіним, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA. Саме цих виконавців я почув у даній роботі. Так і зібрався наш святковий стіл артистів", – коментує MONATIK.

Слухати пісню MONATIK, Сергій Бабкін, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA, Богдан Купер – За одним столом:

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