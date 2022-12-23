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Співачка TAYANNA презентувала нову пісню "Кава і ти"

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Співачка TAYANNA презентувала нову пісню "Кава і ти" - фото 1

Новинка від TAYANNA захопила слухачів та занурила їх в особливу атмосферу та емоції. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра треку "Кава і ти" від виконавиці TAYANNA відбулася 17 грудня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Українська виконавиця TAYANNA отримала такі позитивні коментарі: "Ой, дівчатонька, як же ми скучили за палким коханням! Щиро бажаю, щоб не тільки в піснях! Бо кожна з нас – фантастична жінка! Дякую за пісню, дякую за настрій!", "Кайфова пісня, прям настрій підіймає! Усі хіти у Таяни!", "Це насолода для моїх вух!", "То ж так і має бути: під таку пісню – та й до світанку кавова ніч" тощо.

Слухати пісню TAYANNA – Кава і ти:

Слова пісні TAYANNA – Кава і ти:

Я не знаю, хто був раніше
І якої торкались теми.
Розмовляли між словами.
Я підкралася босоніж, і під звуки повільних тем ми цілувалися до нестями.
Що з нами?

Кава і ти посеред ночі.
В нас у обох кавові очі.
Знай, до ранку у нас дедлайн.
Кава і ти, і нас немає.
Я, як ніхто, тебе знаю.
Айй.. до ранку у нас дедлайн.

Я не знаю, хто був раніше, і якої торкались теми.
Розмовляли коли йшла злива.
Я замовила два бажання.
І одне із них – зараз п’єм.
Залишається лиш останнє —
Кохання.

Кава і ти посеред ночі.
В нас у обох кавові очі.
Знай, до ранку у нас дедлайн.
Кава і ти, і нас немає.
Я, як ніхто, тебе знаю.
Айй.. до ранку у нас дедлайн.

Ще декілька тем ми маєм,
Ще може затемнення стане нам у пригоді.
Кава і ми з тобою.
Ніде нам немає покою.
Ну що за пригоди, що за пригоди?

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