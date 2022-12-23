Гурт "ТІК" присвятив нову пісню "Журавлі" пам'яті всіх, кого забрала війна

Щемливий відеоролик гармонійно поєднується з мелодією та текстом у новій роботі музикантів – пісні "Журавлі". Слухайте музичну прем'єру, яка розриває серця слухачів!

Кліп на нову пісню "ТІК" зняв режисер Роман Веркулич, з яким гурт співпрацює вже багато років.

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Чорно-біле відео має дві сюжетні лінії. У першій – Віктор Бронюк з музикантами грають концерт для тих, хто через війну, на жаль, наживо його вже не почує. У другій – образи рідних, які до останнього чекають своїх Героїв.

Існує легенда, що саме із журавлями душі загиблих воїнів повертаються до рідної землі та своїх домівок, де досі чекають... Саме тому нову пісню ми назвали "Журавлі", – говорить фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк.

У фіналі кліпу воїн ЗСУ постає в образі розіп'ятого Ісуса Христа. Жертовність кожного, хто став на захист України – це не просто символи, а, на жаль, щоденна реальність.

Щодня маємо непоправні втрати найкращих синів і доньок України, які кохали, мріяли, будували плани на майбутнє, але їхні життя обірвав ворог і війна. Хотілося б хоч зараз підвести риску, та, на жаль, втрати ще будуть продовжуватися – аж поки не здобудемо Перемогу. Маємо пам'ятати кожного і ту найвищу ціну, яку українці віддають за незалежну Україну. Вічна слава кожному Герою!"

Слухати пісню ТІК – Журавлі:

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