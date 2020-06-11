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Як освітлення на роботі впливає на наш сон

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Робота / dailymail

Фахівці з'ясували, що освітлення в офісах істотно впливає на сон співробітників. Люди, які працюють в приміщеннях з природним денним світлом, сплять на 37 хвилин більше вночі.

В експерименті 30 добровольців мали провести тиждень в добре освітленому приміщенні, а інший – в затемненому офісі.

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Обидва приміщення були ідентичні за обстановкою і плануванням. Однак в одному випадку вікно було затінене шторами. Тривалість сну в нічний час відстежувалася за допомогою браслетів, які реєструють рухи. Добровольці також пройшли тести на стратегічне мислення.

Наявність доступу до природного денного світла протягом робочого дня дозволила добровольцям спати в середньому на 37 хвилин довше. Крім цього, співробітники, які працюють при природному освітленні, отримали на 42% більше балів за когнітивні тести. Результати дослідження опубліковані в International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Офіс

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Джерело: dailymail
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