"За нашу та вашу свободу": у Польщі відкрили виставку знищеної військової техніки рф

Це перша така виставка за межами України. Поляки та усі охочі можуть подивитися на знищену військову техніку росії, з якої вони варварськи вдерлися на територію суверенної України. Дивіться, як організована виставка!

МВС України спільно з Міністерство оборони України та Канцелярією Прем'єр-міністра Республіки Польща організували експозиція під назвою "За нашу та вашу свободу". Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.

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Виставка можна подивитися від 27 червня на Замковій площі. Це історичний центр столиці Польщі.

"Сьогодні неймовірна подія, ми відкрили першу за межами України виставку військової техніки рф, яку знищили бійці ЗСУ та НГУ. Головна наша мета продемонструвати з чим має справу громадяни України, щоб європейці подивились на націлене на них було підбитого танку та уявили що відчувають наші діти, жінки, громадяни похилого віку які бачать колони російської техніки на своїх вулицях і містечках", – поділилася заступниця очільника МВС.

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