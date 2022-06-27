У Лондоні посеред Темзи з'явився "острів": що трапилось

Знаменита британська річка Темза вважається однією із найбільш забруднених мікропластиком річок, через що нещодавно у ній з'явився справжній "острів". І його складно не помітити через шокуючі розміри.

У Лондоні через надмірну охайність, але недостатню екологічність громадян у річці Темзі винив "острів". Його площу оцінюють у майже два тенісні корти, а висота сягає 1,4 м. А причиною стали тонни вологих серветок. Про це розповіла британська депутатка Флер Андерсон, передає The Times.

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Вона відзначила, що штучний "острів" з'явився на вигині річки поблизу західних околиць Лондона. І це загрожує не лише ще більшому забрудненню річки, а й навіть зміни її течії. Через це у парламенті вимагають уряд поставити у пріоритет заборону пластику у вологих серветках, щоб захистити Темзу.

In just under five years, this wet wipe island grew by 1.4m in height and covered the area of two tennis courts, data from us, @TidewayLondon and the @LondonPortAuth shows. pic.twitter.com/lWpB0h9c4Q — Thames21 (@Thames21) June 24, 2022

Firstly, they are flushed through the loo. They mount up on the foreshores of slow-moving parts of the river after sewage overflows transfer them into the water. More info here. https://t.co/YaM1JCauHy — Thames21 (@Thames21) June 26, 2022

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