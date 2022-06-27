На Балі з'явиться спеціальна віза на 5 років: хто може зробити її

Індонезія планує ввести спеціальну візу, яка може перетворити Балі на головне місце для віддаленої роботи. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На Балі анонсували "цифрову візу для кочівників" – для тих, хто працює віддалено. Ця віза дозволяє працювати на острові та не сплачувати податки. Таке нововведення відновить розквіт туризму на Балі.

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Зараз усі, хто планують працювати на Балі, повинні подати заявку на отримання 30-денної візи по прибутті (VoA), туристичної візи, яку можна продовжити до 60 днів, і ділової візи на 180 днів.

Нова віза вже у розробці й вона буде дійсна протягом 5 років. І такий дозвіл надасть право жити в Індонезії без оподаткування доходів з-за кордону.

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