За мотивами книги "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка знімуть фільм

Українські режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков отримали права на екранізацію однієї з найвідоміших українських дитячих книг – "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.

Про це виданню Суспільне Культура повідомили режисери проєкту.

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За словами режисерів, вони були шанувальниками цієї книжки зі шкільних часів і завжди мріяли побачити екранізацію. Тож тепер можуть здійснити "не лише мрію свого дитинства, а й мрію всіх інших дітей".

Продюсеркою майбутньої стрічки стане Вероніка Степанчук, відома роботою над такими фільмами як "Мої думки тихі", "Як там Катя" та "Спадок брехні". Втім, деталі щодо знімальної команди та акторського складу поки не розголошують.

Моя улюблена книга дитинства, перший український дитячий бестселер і найкраща українська дитяча книга за версією Європейської комісії вперше за 60 років отримала змогу ожити на великих екранах у вигляді повнометражного фільму. Як і більшість українських дітей, я мріяв побачити цей фільм ще з 12 років. Пам’ятаю, як вступаючи до університету, на запитання, яку книгу я б хотів екранізувати, я відповів "Тореадори з Васюківки", – написав Роман Краснощок.

Більше про книгу:

Трилогія "Тореадори з Васюківки" написана у 1963−1970 роках, вона стала однією з найпопулярніших українських дитячих книжок. У 2004 році письменник дещо змінив текст, вилучивши ідеологічні радянські нашарування, застарілі вирази та незрозумілі сучасному читачеві деталі й додав нові сюжетні лінії.

За сюжетом, двоє друзів Ява та Павлуша, які живуть у селі, мріють прославитися на весь світ. Для цього вони намагаються стати тореадорами, зловити іноземних шпигунів, підкорити столицю та багато іншого.

Особлива вдячність Всеволоду Нестайку, адже його книги завжди дарують можливість знову стати безтурботним і авантюрним шестикласником, для якого немає жодних обмежень. Навіть якщо ви мрієте зняти фільм за своєю улюбленою книгою, – сказав Краснощок і поділився першою ілюстрацією для майбутньої екранізації.

У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла трилогію до "Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена" (Special Hans Christian Andersen Honor List) як один з найвидатніших творів сучасної дитячої літератури.

"Тореадори з Васюківки"

Уперше "Тореадорів з Васюківки" екранізували в 1965 році. Це був короткометражний фільм одного з епізодів книжки, над яким працював режисер Самарій Зелікін.

Тоді стрічка отримала кілька міжнародних нагород, зокрема гран-прі на Міжнародному фестивалі в Мюнхені у 1968 році та головну премію Міжнародного фестивалю в Олександрії, Єгипет, у 1969 році.

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