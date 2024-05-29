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Новий фільм Олега Сенцова "Реал" вперше покажуть на кінофестивалі в Чехії

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"Реал" / Кадр з фільму

Новий документальний фільм режисера Олега Сенцова про російсько-українську війну покажуть на Міжнародному кінофестивалі у Чехії Карлові Вари. В його основі відео випадково знятого бою.

Документальна стрічка "Реал" буде представлена у програмі "Спеціальні покази". Про це повідомило видання УП.Культура з посиланням на пресслужбу Артхаус Трафік.

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В основі стрічки "Реал" – випадково знятий на тактичну камеру один з боїв, в якому Олег Сенцов взяв участь, коли його БТР був уражений ворогом. Тоді військовий укрився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою Реал.

"Реал " – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші, – поділився Олег Сенцов.

Створена стрічка за підтримки Європейського фонду солідарності для українських фільмів, проєкту "Документування України", ініційованого Інститутом гуманітарних наук (IWM, Відень), програми FILMBOOST від Deutsche Filmakademie у співпраці з ГО "Докудейз".

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Фільм "Реал" / Артхаус Трафік

Нагадаємо, із початком повномасштабного вторгнення росії в України Олег Сенцов доєднався до лав ЗСУ і воював на південно-східному фронті. Режисер і колишній бранець Кремля кілька разів отримував поранення під час боїв.

Більше фестиваль у Карлових Варах:

Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах (Karlovy Vary International Film Festival, KVIFF) відбувається щоліта у Чехії. Цьогоріч подію планують з 28 червня до 6 липня.

З 1956 року чеський фестиваль входить до подій "категорії А". Це престижні міжнародні огляди з неспеціалізованою конкурсною програмою. Більшість великих і престижних кінофестивалів акредитовані Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF).

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Олег Сенцов / Кадр з фільму

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Джерело: Українська Правда
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