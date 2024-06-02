Кінопрем'єри червня 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути

Червень також виявився багатим на кінопрем'єри. На великі екрани вийде ціла низка крутих стрічок. Причому припадуть вони до душі як дорослим, так і малим. Гайда знайомитися з тим, що нам покажуть у кіно!

На великі екрани повертаються "Погані хлопці". Також ми зможемо побачити стрічку "Байкери" з зіркою другої частини "Дюни". І це лише маленька частина того, що покажуть у кіно. Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ знайомитися з кінопрем'єрами червня 2024!

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"Щенячий патруль: Мегакіно"

Оригінальна назва мовою фільму: PAW Patrol: The Mighty Movie

Жанр: Пригоди, Анімація, Комедія, Сімейний

Країна: США

Режисер: Келлан Брункер

Тривалість: 93 хвилини

Коли: з 3 червня 2024

Щенячий патруль: Мегакіно, дивитись трейлер фільму онлайн:

Щенячий патруль повертається у новій анімаційній пригоді! Завдяки чарівному метеориту, що впав на Бухту Пригод, Щенячий патруль отримує нові мега сили для боротьби з противниками. Начувайтеся лиходії, могутні щенята вже близько!

"Погані хлопці: Все або нічого"

Оригінальна назва мовою фільму: Bad Boys: Ride or Die

Жанр: Комедія, Бойовик, Екшн

Країна: США

Режисер: Аділь Ель Арбі, Білал Фалла

У головних ролях: Вілл Сміт ("Погані хлопці", "Люди в Чорному"), Мартін Лоуренс ("Погані хлопці"), Ванесса Гадженс ("Погані хлопці назавжди", "На місці принцеси")

Тривалість: 115 хвилини

Коли: з 5 червня 2024

Погані хлопці: Все або нічого, дивитись трейлер фільму онлайн:

Детективи з Маямі Майк Лоурі (Вілл Сміт) та Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) знову беруться до справ. Навряд чи знайдеться в цьому світі хтось, хто міг би завадити Лоурі та Бернетту довести діло до кінця.

Комедійний бойовик "Погані хлопці: Все або нічого" має стати продовженням трьох попередніх частин, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках.

"Наглядачі"

Оригінальна назва мовою фільму: The Watchers

Жанр: Жахи, Трилер

Країна: США

Режисер: Ішана Найт Шьямалан

У головних ролях: Дакота Фаннінґ ("Одного разу в Голлівуді", "Вісім подруг Оушена"), Джорджина Кемпбелл ("Король Артур: Легенда меча"), Олівер Фіннеґан та інші.

Тривалість: 102 хвилини

Коли: з 6 червня 2024

Наглядачі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Від продюсера М. Найта Ш'ямалана та режисерки Ішани Найт Шʼямалан виходить фільм "Наглядачі", знятий за мотивами роману А.М. Шайна. Історія розповідає про Міну, 28-річну художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе.

"Думками на виворіт 2"

Оригінальна назва мовою фільму: Inside Out 2

Жанр: Пригоди, Анімація, Сімейний, Комедія

Країна: США

Режисер: Келсі Манн ("Добрий динозавр")

Тривалість: 96 хвилин

Коли: з 13 червня 2024

Думками на виворіт 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Продовження мультфільму від Disney та Pixar повертає глядачів у свідомість новоспеченої підлітки Райлі. Головна контора у голові дівчини зіштовхується з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для чогось вкрай несподіваного: нових Емоцій! Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза вже давно успішно працюють разом. Тому вони не знають, що відчувати, коли зʼявляється Тривожність. І, схоже, вона прийшла не сама.

"Гамбіт королеви"

Оригінальна назва мовою фільму: Firebrand

Жанр: Драма, Історичний, Трилер

Країна: США

Режисер: Карім Айноуз

У головних ролях: Джуд Лоу, Алісія Вікандер

Тривалість: 120 хвилин

Коли: з 13 червня 2024

Гамбіт королеви, дивитись трейлер фільму онлайн:

Королева Кетрін Парр – шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII, залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається вічно підозрілий король. Він переслідує кожного, хто може стати перешкодою для його абсолютної влади. Коли її подругу дитинства спалюють на багатті – Кетрін опиняється за крок до прірви. Усі чекають: чи зробить Королева помилку, чи вчинить Генріх криваву розплату? Заради виживання та сподівань на краще майбутнє Кетрін має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя.

"Під каблуком"

Оригінальна назва мовою фільму: Firebrand

Жанр: Трилер

Країна: США

Режисер: Майкл Дей

У головних ролях: Франческа Іствуд ("Час"), Майло Ґібсон ("Форпост", "З міркувань совісті"), Нестор Карбонелл ("Темний лицар", серіал "Ранкове шоу"), Олівія Калпо ("Інша жінка", "Красуня на всю голову"), Томас Форбс-Джонсон ("Загублене місто")

Тривалість: 68 хвилин

Коли: з 13 червня 2024

Під каблуком, дивитись трейлер фільму онлайн:

Джанет – справжня світська особа. Вона звикла до коктейлів одразу після ранкового пілатесу, але зовсім не звикла розв'язувати проблеми самостійно. Одного дня в її двері постукав незнайомець, який представився сантехніком. Психічно неврівноважений маніяк оселився в її будинку і не має наміру покидати його. У Джанет є одна можливість повернутися до свого старого життя – це позбутися нового мешканця.

"Байкери"

Оригінальна назва мовою фільму: The Bikeriders

Жанр: Кримінал

Країна: США

Режисер: Джефф Ніколс

У головних ролях: Остін Батлер, Джоді Комер, Том Гарді, Майкл Шеннон, Майк Фейст, Бойд Голбрук, Деймон Геррімен, Бо Напп, Еморі Коен, Карл Ґлусман

Тривалість: 116 хвилин

Коли: з 20 червня 2024

Байкери, дивитись трейлер фільму онлайн:

Остін Батлер та Том Гарді у кримінальній історії, що розповідає про розвиток мотоклубу Середнього Заходу, який за десятиліття перетворився з місця збору місцевих аутсайдерів до найбільш зловісної банди.

"Кріпачка"

Оригінальна назва мовою фільму: Chlopi

Жанр: Анімація, Драма

Країна: Польща, Сербія, Литва, Україна

Режисер: Г'ю Велчман, Дорота Кобела

У головних ролях: Каміла Уржедовська, Ева Каспшик, Соня Богосевіч, Лех Диблік

Тривалість: 120 хвилин

Коли: з 20 червня 2024

Кріпачка, дивитись трейлер фільму онлайн:

Історія Ягни – молодої жінки в польському селі наприкінці 19-го століття. У цьому осередку пліток й постійної ворожнечі багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Вирішивши обрати власний життєвий шлях, жінка опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою.

"Тихе місце: День перший"

Оригінальна назва мовою фільму: A Quiet Place: Day One

Жанр: Жахи, Трилер, Фантастика

Країна: США

Режисер: Майкл Сарноскі

У головних ролях: Люпіта Ніонго ("Ми"), Джозеф Квінн ("Оверлорд")

Тривалість: 100 хвилин

Коли: з 27 червня 2024

Тихе місце: День перший, дивитись трейлер фільму онлайн:

Нова глава культової франшизи розповідає про перші дні жахливого вторгнення загадкових інопланетних монстрів на Землю. Опинившись віч-на-віч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати: пристосуватися до потойбічного зла, чи стати його здобиччю…

"Ефект парадокса"

Оригінальна назва мовою фільму: Paradox Effect

Жанр: Бойовик, Екшн, Трилер

Країна: США

Режисер: Скотт Вейнтроб

У головних ролях: Ольга Куриленко ("Квант милосердя", "Хітмен"), Гарві Кейтель ("Кримінальне чтиво", "Готель "Гранд Будапешт") та інші.

Тривалість: 100 хвилин

Коли: з 27 червня 2024

Ефект парадокса, дивитись трейлер фільму онлайн:

Колишня наркоманка, а нині мати, працює на кількох роботах, щоб утримувати доньку. Одного разу вона стає свідком вбивства. Тепер вона змушена співпрацювати з корумпованим поліцейським, який взяв її доньку в заручники. Парадоксально, та він сам перейшов межу закону, лише для того, щоб врятувати свого сина. Поки що їхні інтереси збігаються, але врятувати обох дітей здається просто неможливим.

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