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Кінопрем'єри червня 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути
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Червень також виявився багатим на кінопрем'єри. На великі екрани вийде ціла низка крутих стрічок. Причому припадуть вони до душі як дорослим, так і малим. Гайда знайомитися з тим, що нам покажуть у кіно!
На великі екрани повертаються "Погані хлопці". Також ми зможемо побачити стрічку "Байкери" з зіркою другої частини "Дюни". І це лише маленька частина того, що покажуть у кіно. Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ знайомитися з кінопрем'єрами червня 2024!
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"Щенячий патруль: Мегакіно"
- Оригінальна назва мовою фільму: PAW Patrol: The Mighty Movie
- Жанр: Пригоди, Анімація, Комедія, Сімейний
- Країна: США
- Режисер: Келлан Брункер
- Тривалість: 93 хвилини
- Коли: з 3 червня 2024
Щенячий патруль: Мегакіно, дивитись трейлер фільму онлайн:
Щенячий патруль повертається у новій анімаційній пригоді! Завдяки чарівному метеориту, що впав на Бухту Пригод, Щенячий патруль отримує нові мега сили для боротьби з противниками. Начувайтеся лиходії, могутні щенята вже близько!
"Погані хлопці: Все або нічого"
- Оригінальна назва мовою фільму: Bad Boys: Ride or Die
- Жанр: Комедія, Бойовик, Екшн
- Країна: США
- Режисер: Аділь Ель Арбі, Білал Фалла
- У головних ролях: Вілл Сміт ("Погані хлопці", "Люди в Чорному"), Мартін Лоуренс ("Погані хлопці"), Ванесса Гадженс ("Погані хлопці назавжди", "На місці принцеси")
- Тривалість: 115 хвилини
- Коли: з 5 червня 2024
Погані хлопці: Все або нічого, дивитись трейлер фільму онлайн:
Детективи з Маямі Майк Лоурі (Вілл Сміт) та Маркус Бернетт (Мартін Лоуренс) знову беруться до справ. Навряд чи знайдеться в цьому світі хтось, хто міг би завадити Лоурі та Бернетту довести діло до кінця.
Комедійний бойовик "Погані хлопці: Все або нічого" має стати продовженням трьох попередніх частин, які виходили на екрани у 1995, 2003 та 2020 роках.
"Наглядачі"
- Оригінальна назва мовою фільму: The Watchers
- Жанр: Жахи, Трилер
- Країна: США
- Режисер: Ішана Найт Шьямалан
- У головних ролях: Дакота Фаннінґ ("Одного разу в Голлівуді", "Вісім подруг Оушена"), Джорджина Кемпбелл ("Король Артур: Легенда меча"), Олівер Фіннеґан та інші.
- Тривалість: 102 хвилини
- Коли: з 6 червня 2024
Наглядачі, дивитись трейлер фільму онлайн:
Від продюсера М. Найта Ш'ямалана та режисерки Ішани Найт Шʼямалан виходить фільм "Наглядачі", знятий за мотивами роману А.М. Шайна. Історія розповідає про Міну, 28-річну художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе.
"Думками на виворіт 2"
- Оригінальна назва мовою фільму: Inside Out 2
- Жанр: Пригоди, Анімація, Сімейний, Комедія
- Країна: США
- Режисер: Келсі Манн ("Добрий динозавр")
- Тривалість: 96 хвилин
- Коли: з 13 червня 2024
Думками на виворіт 2, дивитись трейлер фільму онлайн:
Продовження мультфільму від Disney та Pixar повертає глядачів у свідомість новоспеченої підлітки Райлі. Головна контора у голові дівчини зіштовхується з раптовим виселенням, щоб звільнити місце для чогось вкрай несподіваного: нових Емоцій! Радість, Печаль, Гнів, Страх та Відраза вже давно успішно працюють разом. Тому вони не знають, що відчувати, коли зʼявляється Тривожність. І, схоже, вона прийшла не сама.
"Гамбіт королеви"
- Оригінальна назва мовою фільму: Firebrand
- Жанр: Драма, Історичний, Трилер
- Країна: США
- Режисер: Карім Айноуз
- У головних ролях: Джуд Лоу, Алісія Вікандер
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 13 червня 2024
Гамбіт королеви, дивитись трейлер фільму онлайн:
Королева Кетрін Парр – шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII, залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається вічно підозрілий король. Він переслідує кожного, хто може стати перешкодою для його абсолютної влади. Коли її подругу дитинства спалюють на багатті – Кетрін опиняється за крок до прірви. Усі чекають: чи зробить Королева помилку, чи вчинить Генріх криваву розплату? Заради виживання та сподівань на краще майбутнє Кетрін має грати у небезпечну гру, де ставка – її власне життя.
"Під каблуком"
- Оригінальна назва мовою фільму: Firebrand
- Жанр: Трилер
- Країна: США
- Режисер: Майкл Дей
- У головних ролях: Франческа Іствуд ("Час"), Майло Ґібсон ("Форпост", "З міркувань совісті"), Нестор Карбонелл ("Темний лицар", серіал "Ранкове шоу"), Олівія Калпо ("Інша жінка", "Красуня на всю голову"), Томас Форбс-Джонсон ("Загублене місто")
- Тривалість: 68 хвилин
- Коли: з 13 червня 2024
Під каблуком, дивитись трейлер фільму онлайн:
Джанет – справжня світська особа. Вона звикла до коктейлів одразу після ранкового пілатесу, але зовсім не звикла розв'язувати проблеми самостійно. Одного дня в її двері постукав незнайомець, який представився сантехніком. Психічно неврівноважений маніяк оселився в її будинку і не має наміру покидати його. У Джанет є одна можливість повернутися до свого старого життя – це позбутися нового мешканця.
"Байкери"
- Оригінальна назва мовою фільму: The Bikeriders
- Жанр: Кримінал
- Країна: США
- Режисер: Джефф Ніколс
- У головних ролях: Остін Батлер, Джоді Комер, Том Гарді, Майкл Шеннон, Майк Фейст, Бойд Голбрук, Деймон Геррімен, Бо Напп, Еморі Коен, Карл Ґлусман
- Тривалість: 116 хвилин
- Коли: з 20 червня 2024
Байкери, дивитись трейлер фільму онлайн:
Остін Батлер та Том Гарді у кримінальній історії, що розповідає про розвиток мотоклубу Середнього Заходу, який за десятиліття перетворився з місця збору місцевих аутсайдерів до найбільш зловісної банди.
"Кріпачка"
- Оригінальна назва мовою фільму: Chlopi
- Жанр: Анімація, Драма
- Країна: Польща, Сербія, Литва, Україна
- Режисер: Г'ю Велчман, Дорота Кобела
- У головних ролях: Каміла Уржедовська, Ева Каспшик, Соня Богосевіч, Лех Диблік
- Тривалість: 120 хвилин
- Коли: з 20 червня 2024
Кріпачка, дивитись трейлер фільму онлайн:
Історія Ягни – молодої жінки в польському селі наприкінці 19-го століття. У цьому осередку пліток й постійної ворожнечі багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Вирішивши обрати власний життєвий шлях, жінка опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою.
"Тихе місце: День перший"
- Оригінальна назва мовою фільму: A Quiet Place: Day One
- Жанр: Жахи, Трилер, Фантастика
- Країна: США
- Режисер: Майкл Сарноскі
- У головних ролях: Люпіта Ніонго ("Ми"), Джозеф Квінн ("Оверлорд")
- Тривалість: 100 хвилин
- Коли: з 27 червня 2024
Тихе місце: День перший, дивитись трейлер фільму онлайн:
Нова глава культової франшизи розповідає про перші дні жахливого вторгнення загадкових інопланетних монстрів на Землю. Опинившись віч-на-віч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати: пристосуватися до потойбічного зла, чи стати його здобиччю…
"Ефект парадокса"
- Оригінальна назва мовою фільму: Paradox Effect
- Жанр: Бойовик, Екшн, Трилер
- Країна: США
- Режисер: Скотт Вейнтроб
- У головних ролях: Ольга Куриленко ("Квант милосердя", "Хітмен"), Гарві Кейтель ("Кримінальне чтиво", "Готель "Гранд Будапешт") та інші.
- Тривалість: 100 хвилин
- Коли: з 27 червня 2024
Ефект парадокса, дивитись трейлер фільму онлайн:
Колишня наркоманка, а нині мати, працює на кількох роботах, щоб утримувати доньку. Одного разу вона стає свідком вбивства. Тепер вона змушена співпрацювати з корумпованим поліцейським, який взяв її доньку в заручники. Парадоксально, та він сам перейшов межу закону, лише для того, щоб врятувати свого сина. Поки що їхні інтереси збігаються, але врятувати обох дітей здається просто неможливим.
Прем'єри фільмів у червні 2024
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- Шепіт смерті
- Жінка з...
- Афера по-сімейному
- Стінг
- Караоке
- Екзорцизм
- Генії
- Марс-експрес
- Про траву, що засихає
- Євротур: Сімейні канікули
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