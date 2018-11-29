За крок до зими: яку погоду очікувати 30 листопада

Останній день осені відзначиться в Україні сухою погодою з посиленням морозу.

Листопад закінчиться морозною погодою без опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: У ДСНС оголосили попередження для українців

"Ніч 30-го листопада обіцяє врізати -9-15 градусів, а при проясненнях й до -18 подекуди. Хоча опадів не буде, сніг не зіб‘є запалу арктичної повітряної маси, тому й вдень у пріоритеті товсті пуховики, лижні черевики, шапки з баламбонами, рукавиці-неперчатки, шалик аж під очі. Коротше кажучи, протягом дня -5-11 градусів. Опади з сильним вітром ймовірні в Криму", – відзначила вона.

У Києві 30 листопада, у п'ятницю, буде морозно та сухо до -10-12 вночі та -6-8 вдень. Також прогнозується сонячна погода. А от з початку грудня в країну повернеться сніг.

Читайте також: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам