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"За кілька місяців дізнаємося": У Міноборони креативно прокоментували "бавовну" в росії

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Бавовна в росії/ілюстративне фото - фото 1
Бавовна в росії/ілюстративне фото / JEFF VRBA on Unsplash

На окупованих територіях та у росії почастішали випадки раптових вибухів і "хлопків", які в мережі мило називають "бавовною". У Міноборони України не розповідають про винуватців вогняних шоу в окупантів, зате кумедно коментують ситуацію.

Міністерство оборони України знову висміяло всі спроби росіян виправдати серію вибухів у Білгородській області, які відбуваються так часто, що вже важко підрахувати. Окупанти намагаються вигадати нові причини "бавовни" на підконтрольних територіях, щоб не визнавати свої провали та чудову роботу українських захисників. І новий допис від Міноборони, який з'явився на офіційній сторінці у Twitter, потролив загарбників вкотре.

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Черговий підрив боєприпасів "через спеку" у Білгородській області в росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. 5 основних причин раптових вибухів в рф: зима, весна, літо, осінь та куріння, – йдеться у повідомленні.

За короткий час допис зібрав понад 3 тисячі ретвітів та більше як 23 тисячі вподобань. Як жартують у коментарях, забули ще про особливий український вид птахів, "які є однією з найстрашніших причин пожеж у Криму та на окупованій території".

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