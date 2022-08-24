"За кілька місяців дізнаємося": У Міноборони креативно прокоментували "бавовну" в росії

На окупованих територіях та у росії почастішали випадки раптових вибухів і "хлопків", які в мережі мило називають "бавовною". У Міноборони України не розповідають про винуватців вогняних шоу в окупантів, зате кумедно коментують ситуацію.

Міністерство оборони України знову висміяло всі спроби росіян виправдати серію вибухів у Білгородській області, які відбуваються так часто, що вже важко підрахувати. Окупанти намагаються вигадати нові причини "бавовни" на підконтрольних територіях, щоб не визнавати свої провали та чудову роботу українських захисників. І новий допис від Міноборони, який з'явився на офіційній сторінці у Twitter, потролив загарбників вкотре.

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Черговий підрив боєприпасів "через спеку" у Білгородській області в росії. За кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати через мороз. 5 основних причин раптових вибухів в рф: зима, весна, літо, осінь та куріння, – йдеться у повідомленні.

Another detonation of ammo "due to the heat" in the Belgorod region in russia. In a few months we will find out whether russian ammo can explode because of the cold.

The five main causes of sudden explosions in are: winter, spring, summer, autumn and smoking. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022

За короткий час допис зібрав понад 3 тисячі ретвітів та більше як 23 тисячі вподобань. Як жартують у коментарях, забули ще про особливий український вид птахів, "які є однією з найстрашніших причин пожеж у Криму та на окупованій території".

You have forgotten a native bird species of Ukraine. They are known to be one of the worst causes of fires in the Crimea and the occupied zone.

Here it is in the photo pic.twitter.com/GDicppLHTn — OɹƎᴉԀ (@Piero69553229) 23 серпня 2022 р.

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