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Вибухи в Криму: у Міноборони креативно прокоментували ситуацію
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9 серпня на території окупованого росією Криму відбулись масові вибухи. Відомо, що місцем удару став військовий аеродром у Новофедорівці у Сакському районі. Тож і відповідь Міноборони на такі новини не забарилась.
9 серпня на аеродромі "Саки" в окупованому Криму пролунала серія вибухів. І поки у соцмережах українці готують валізи для пляжного сезону в українському Криму, а місцеві російські загарбники панікують, то в Міноборони України вже підготували креативний коментар з цього приводу.
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За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, поки причину займання встановити не можуть, але нагадують про "правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".
Факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні. Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК". Принагідно звертаємо увагу, що одяг з бавовни дуже гігієнічний. Зберігайте спокій та вірте Збройним Силам України! – додала вона.
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