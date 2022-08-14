Нейромережа Midjourney показала свою версію "бавовни" в окупованому Криму

На початку цього тижня (9 серпня) на головному аеродромі в тимчасово окупованому Криму, що розташований у Новофедорівці, прогриміла серія потужних вибухів. В інтернеті з'явилося чимало кумедних мемів на цю тему.

Ба більше, крім користувачів, російських окупантів й росіян тролить і нейромережа Midjourney. Цей штучний штучний інтелект відомий тим, вміє генерувати зображення за текстовими описами й запитами.

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Отож, Midjourney представила свою версію "бавовни" на військовому аеродромі "Саки". Визнаймо, що створені штучним інтелектом зображення дещо перегукуються з тими кадрами, що заполонили мережу в день вибухів – клуби диму та грибоподібна хмара здіймається на тлі моря.

Щоправда, згенеровані картинки вийшли яскравими та навіть трохи фантастичними. Ось деякі з них:

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