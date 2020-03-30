Експерти показали, як працює лазерний сканер у новому iPad Pro

Слідом за новим MacBook Air до рук експертів порталу iFixit потрапив і 12,9-дюймовий планшет iPad Pro зразка 2020 року. Інженери не тільки вивчили конструкцію й оцінили ремонтопридатність гаджета, але і протестували роботу фірмового сканера LiDAR, детально вивчивши його "внутрішній світ".

Відокремивши задню кришку iPad Pro за допомогою фена і спеціального інструменту, фахівці витягли модуль основної камери пристрою, що складається з головного датчика на 12 Мп і допоміжного 10-мегапіксельного з ширококутним об'єктивом.

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Особливий інтерес у них викликав 3D-сканер, промені якого інженери розглянули за допомогою інфрачервоної камери, зазначивши, що кількість точок фокусування датчика значно менша, ніж у системи Face ID для iPhone.

Селфі-модуль новинки, за висновком експертів, виявився ідентичним встановленому в iPad Pro (2018), як і акумулятор місткістю 36,71 Втг. Окремо було відзначено модульний порт USB Type-C, який нескладно замінити, якщо виникне така необхідність.

Проте майже всі інші комплектуючі пристрої виявилися зафіксовані за допомогою клею, що неабияк ускладнює розбирання. Наприклад, для виймання акумулятора необхідно попередньо зняти системну плату.

Вивчення конфігурації заліза обійшлося без сюрпризів – модель побудована на базі процесора Apple A12Z Bionic за підтримки 6 ГБ оперативної пам'яті.

Підбиваючи підсумки розбирання, експерти оцінили ремонтопридатність iPad Pro (2020) у 3 бали з 10 можливих.

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