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За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
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Напередодні святкування китайського Нового року Apple опублікувала оригінальний фільм із серії "Знято на iPhone". Короткометражна стрічка "Повернення" була повністю знята на iPhone 13 Pro та демонструє можливості основної камери флагмана.
Сюжет фільму "Повернення" розповідає про молоду людину, яка повертається додому після зйомок у кіно, отримавши травму. Разом із батьком він планує створити власну науково-фантастичну картину.
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23-хвилинна короткометражка була записана на iPhone 13 Pro, після чого пройшла етапи монтажу та корекції кольору. У фільмі використовують чимало динамічних сцен і спецефектів, а також фішки режиму Cinema Mode для камери флагмана.
У 2021 Apple теж випускала подібний фільм – 12-хвилинна картина, що інтерпретує китайську легенду про монстра, була знята на смартфон iPhone 12 Pro Max. З нагоди святкування китайського Нового року, що у 2022-му починається 1 лютого, Apple також випустила спеціальну версію маячка AirTag, прикрашену символом тигра.
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