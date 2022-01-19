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Чому не вигідно здавати старі Android-смартфони при покупці iPhone

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Apple при Trade-In знецінила старі Android-смартфони - фото 1
Apple при Trade-In знецінила старі Android-смартфони

Співробітники MacRumors помітили деякі зміни у програмі Trade-In, яку пропонує Apple. З незрозумілих причин американська компанія вирішила суттєво знизити розмір знижки, яку можна отримати при здачі смартфонів під керуванням Android.

Вказується, що раніше при здачі Android-пристрою Apple пропонувала знижку до $545 на покупку своєї техніки. Тепер розмір максимальної вигоди, пише MacRumors, становить лише $405.

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Вказана зміна стосується флагманського смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra. Для порівняння, за випущений того ж таки 2020 року звичайний iPhone 12, ціна на який спочатку була істотно нижчою, компанія готова запропонувати до $450, а за iPhone 12 Pro Max – аж $700. Торішній Galaxy S21+ оцінюється максимум у $325.

Якщо ж подивитися на старіші моделі, різниця у ціні ще більша. Так, випущений у 2017 році iPhone X і роком пізніше iPhone XR оцінюються Apple у $200, натомість за Samsung Galaxy S8, що вийшов у тому ж 2017-му, компанія готова заплатити всього $50. Новіший Galaxy S9 оцінюється лише на $15 дорожче. Важливо враховувати, що на розмір знижки впливає стан пристрою. Тому ці суми актуальні для апаратів у відмінному стані та без будь-яких поломок.

Чому не вигідно здавати старі Android-смартфони при покупці iPhone - фото 492888

Повний перелік актуальних розцінок на різні пристрої за програмою Trade-In можна переглянути на сайті Apple.

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